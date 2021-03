Castrovilli punta ad una maglia da titolare contro il Milan: vuole conquistare un posto all’Europeo

Castrovilli sì, per Amrabat qualche piccolo dubbio in più anche se le sensazioni sono positive. Gaetano ora è pronto al rientro. Sa bene che è un bel finale in viola si gioca anche la possibilità di far parte della comitiva azzurra per gli Europei. Lui ha tanta voglia di fare bene e sicuro darà il massimo per convincere Prandelli a dargli domenica una chance dall’inizio. Lo riporta Repubblica oggi in edicola.

