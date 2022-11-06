Repubblica scrive: "La Fiorentina ignora la stampa poi chiede aiuto quando le cose vanno male"

Repubblica cerca di scavare nel silenzio della Fiorentina con la stampa

Nelle pagine di Repubblica troviamo un articolo firmato da Giuseppe Calabrese:

"C'è qualcosa che ci sfugge nel silenzio di Italiano alla vigilia della Samp. Soprattutto perché non è la prima volta. Di solito non parlare è un segnale di debolezza. Oppure si vogliono colpire i giornalisti. In realtà gli unici che ci rimettono sono i tifosi, che in questo periodo vanno allo stadio ogni tre giorni e parimenti vorrebbero sentire cosa pensa il loro allenatore ogni tre giorni. Invece no, Italiano preferisce evitare le domande e affida ai canali del club due dichiarazioni di maniera. Tutto lecito, sia chiaro, ma ci chiediamo che tipo di rapporto voglia instaurare la Fiorentina con la città. Non è scappando da qualche domanda scomoda che si dimostra di essere forti. Anzi, è vero il contrario. E non è nemmeno facendo di tutta un’erba un fascio che si supera il problema.

Sì, d’accordo, anche altre società fanno così, parlano in Europa (dove sono obbligate, peraltro) e tacciono alla vigilia delle partite di campionato, ma non è omologandosi che si cresce. Paradossalmente la società viola dovrebbe fare tutto il contrario, e oltre a far parlare il tecnico, durante la settimana dovrebbe far parlare anche i suoi giocatori (che appena tornano nel proprio Paese o vanno in Nazionale parlano eccome). Alla Fiorentina c’è stato un tempo, ormai lontano, in cui ogni giornalista, ogni giorno, poteva chiedere di parlare con un giocatore diverso. Era un altro calcio, d’accordo, ma tra quello di allora e questo di oggi c’è un abisso di simpatia, relazioni, empatia. Detto questo ci adeguiamo, pur non comprendendo i motivi del silenzio. E tra le cose da mettere a posto c’è senza dubbio anche la comunicazione, che alla Fiorentina difetta parecchio. Non lo diciamo per noi, ma per la gente. Per quelli che comprano i giornali, ascoltano le radio o guardano le tv invece di smanettare sul web. Ma, se ci è consentito, lo diciamo soprattutto per la Fiorentina, che in passato quando ha avuto bisogno di sostegno non ha esitato a bussare nelle redazioni e oggi ha alzato il muro di uno schermo tra sé e tutto il resto. Non è così che si costruisce un’identità e si impara a vincere anche fuori dal campo".

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