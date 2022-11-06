Sousa: "Il mio calcio l'avete visto alla Fiorentina, Italiano mi piace. Chiesa? In viola era impressionante"

La mia Fiorentina pressava e attaccava, non aveva paura delle grandi

L'ex allenatore Paulo Sousa è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, ecco alcune sue parole: "Il mio calcio? L'avete visto con la Fiorentina. I sistemi tattici si adeguano ai giocatori, non viceversa. I valori contano più di tutto e un giocatore lo devi far crescere. Solo così capisce cosa deve fare nel minor tempo possibile. La mia Fiorentina pressava e attaccava, non aveva paura delle grandi. Oggi difendere bene è più complicato che attaccare. Chiesa? Nella Fiorentina era impressionante. Generoso, aggressivo e potente. Deve solo trovare equilibrio. Stimo Italiano, mi piace. Punta il suo gioco sulle fasce e ha un bel dinamismo in attacco".

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