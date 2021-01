Repubblica, Prandelli-Commisso confronto in hotel: ribadita la fiducia al tecnico ma serve cambiare passo

Un incontro per fare il punto e chiarire quanto accaduto. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato ieri in albergo il tecnico viola Cesare Prandelli. Un modo per confrontarsi seriamente visto il pesante ko di Napoli. Prandelli ha la fiducia del presidente e della società ma la partita di sabato è troppo importante per permettersi un altro passo falso. Specie dal punto di vista dell’approccio, del carattere, della voglia di combattere che non dovrà mai più mancare. Contro il Crotone i viola devono fare punti e riscattare le sei reti subite per rimettersi in carreggiata e allontanare la zona retrocessione che preoccupa il club. Lo scrive Repubblica.

