Repubblica: “La Fiorentina è viva, e lotterà fino all’ultimo. Palladino ha suonato la carica.”

“Una vittoria preziosa e un abbraccio a Moise”: Giuseppe Calabrese ha scritto oggi su Repubblica riguardo la partita di ieri sera: “La vittoria di ieri sera è fondamentale per coltivare ambizioni europee, ma ciò che più conta è che Palladino ha lanciato un segnale al campionato: la Fiorentina c’è, e lotterà fino all’ultimo. Dopo il passo falso di Parma sembrava tutto perduto, ma oggi ci riconquistiamo il diritto a sognare. Due strade in questo finale di stagione: Conference e la riscossa in classifica, entrambe hanno un’unica direzione: La Champions, quasi utopia, ma ancora lì a portata. Nella sofferenza questa squadra ha dimostrato di che stoffa è fatta. Resistiamo.” La controprova di ciò sarà domenica contro l’Empoli.