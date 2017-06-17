Difesa, spunta anche Gaston Silva del Torino, dopo l'annata top al Granada

Secondo Toronews.net la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Gaston Silva, difensore di proprietà del Torino, in prestito al Granada nell'ultima stagione. Proprio il fatto che il classe '94 uruguaiano a...

Secondo Toronews.net la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Gaston Silva, difensore di proprietà del Torino, in prestito al Granada nell'ultima stagione. Proprio il fatto che il classe '94 uruguaiano abbia ben figurato con la maglia degli spagnoli ha attirato l'attenzione di molti nei suoi confronti, anche in serie A. Potrebbe essere lui il tassello mancante per la difesa?