Repubblica: “Caso plusvalenze Juve, nel mirino della Procura anche l’operazione Mandragora”

Scrive Repubblica, nella giornata di oggi è uscita un’altra indiscrezione legata al caso plusvalenze. Nel mirino della Procura di Torino sarebbero ora finite anche le carte su accordi non depositati fatti dalla Juve con Atalanta e Udinese nel corso delle ultime stagioni. Al centro delle carte vi è anche Rolando Mandragora. Infatti il suo passaggio all’Udinese per 20 milioni di euro, con ritorno a Torino l’anno dopo ha suscitato dubbi. Secondo l’accusa il trasferimento avrebbe premesso alla Juventus di far figurare una plusvalenza nel 2019.

