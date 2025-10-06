Borghi critica Gudmundsson: “ E’ il problema primario della Fiorentina. La piazza non ha molta pazienza”

Stefano Borghi,giornalista e telecronista,ha parlato della situazione in casa Fiorentina soffermandosi sulle difficoltà a centrocampo.

Il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi, durante un focus sul campionato alla conclusione della sesta giornata , sul proprio canale YouTube, ha parlato anche della situazione della Fiorentina all’indomani della sconfitta in casa contro la Roma.

Queste le sue parole: “La Fiorentina ad oggi è la più grande delusione del campionato. Anche se in Conference è arrivata la vittoria , ci sono stati dei riscontri misti.La Fiorentina ha vissuto un’altra domenica da incubo,tra l’altro proprio nel momento in cui sembrava aver stappato uno dei motivi di freno in questo avvio di stagione, ovvero l’assenza di gol di Kean. A livello di singoli il problema primario è senza dubbio Gudmundsson,un giocatore trasparente. La mia idea è che la scelta dell’allenatore è stata giusta e che il mercato sia stato fatto in maniera interessante. La squadra ha un perimetro sul quale contare , ovvero De Gea, Kean, Dodo , Gosens. Nel mezzo mancano delle cose e quì devi prendere un’idea e portarla avanti perchè fino ad oggi non c’è stata continuità nelle scelte,manca un’identità. Se Fagioli non trova la continuità giusta allora diventa fondamentale Nicolussi Caviglia che,però,non ha mai indossato una maglia così pesante. La Fiorentina ad oggi sbaglia, non è cattiva, non è spietata, solida mentalmente. La squadra è in un momento molto critico anche perchè poi Firenze è una piazza unica ,una piazza passionale, orgogliosa ma che non è armata di molta pazienza e quindi la Fiorentina ha bisogno di ritrovarsi velocemente e non sarà facile”.