Borghi: “Pioli le ha provate tutte ma non ha funzionato niente. Su Ranieri era calcio di rigore”

3 Novembre · 16:57

Il commento di Stefano Borghi sul momento tragico della Fiorentina dopo la sconfitta interna contro il Lecce e il possibile esonero di Pioli

Prosegue il turbolento day-after di Fiorentina-Lecce con la posizione di Stefano Pioli messa in discussione dal club viola. All’interno del proprio canale Youtube, il giornalista sportivo ha analizzato i temi della 10^ giornata di Serie A, parlando anche della partita del Franchi.

“Il Lecce ha sfruttato questa occasione, azzannando la preda sanguinante, la Fiorentina. L’episodio di Ranieri è molto difficile da comprendere. Era rigore? Si, sottile ma c’è. Le immagini evidenziano un tocco leggero su Ranieri. Ma qual’è la cosa che si fatica a comprendere? Rapuano da il rigore sul campo, e l’arbitro centrale è lui, e deve valutare l’entità del contatto. Il Var lo richiama all’OFR, e questo strumento non lo si sta utilizzando nel modo giusto, perchè l’immagine non evidenzia il chiaro errore. Perchè l’arbitro non conferma la decisione, tutto questo è fuori da una logica comprensibile”

Sul futuro della Fiorentina:
“La prestazione è stata negativa. Ci sono state le dimissioni di Pradè, dopo che il mercato si sta rivelando come sbagliato. La squadra è stata trasparente, e Pioli dopo 45′ ha cambiato tutto. Questa situazione è andata incancrenendosi via via. Kean sta sbagliando qualche gol, ma quando la situazione è così pesante i valori si alterano. Il rendimento di alcuni giocatori non c’è mai stato. Pioli le ha provate tutte, ma non ha funzionato niente, e questo fa pensare che così non si possa andare avanti”

