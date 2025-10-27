27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:11

Borghi: “Il pareggio in rimonta da un po’ di ossigeno, la Fiorentina arriverà gasata a San Siro”

Il commento di Stefano Borghi sull'ottava giornata di Serie A con le impressioni sulla sfida del Franchi tra Fiorentina e Bologna

Stefano Borghi, sul suo canale Youtube,  ha parlato dell’ottava giornata di campionato, e della sfida del Franchi tra Fiorentina e Bologna terminata in parità:

La Fiorentina dopo il pareggio di ieri con il Bologna arriva gasata a Milano. I viola nella partita di ieri dopo il 3-0, poi annullato, era dentro a un baratro. Se ieri la Fiorentina avesse perso si sarebbe trovata costretta a riflettere sul proprio progetto e sulla propria guida tecnica. La Fiorentina non ha risolto ancora i suoi problemi, però il fatto di averla rimontata e quasi vinta, se Dodo non avesse sbagliato quella palla, da un po’ di ossigeno.
I problemi della Fiorentina non sono facili da risolvere, perché non vedo una risposta dal cuore della squadra e continuo a vedere degli errori enormi in difesa. Ancora non si riesce a trovare una quadra e che resta inoffensiva e un po’ inceppata. Il Bologna invece si è un po’ buttato via con l’espulsione di Holm e con l’incapacità di mantenere il vantaggio”. 

