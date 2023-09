Borghi su Fiorentina-Atalanta: “Vittoria frutto dei principi di Italiano. Si inizia ad annusare il vero Beltran”

Stefano Borghi sul proprio canale YouTube si è soffermato sulla vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta. Ecco le sue parole:

“Partita strana. L’ho vista e l’ho rivista perchè dovrò commentare anche l’Atalanta in Europa giovedì. L’Atalanta ha perso e Gasperini l’ho sentito un po’amaro: una partita che potevano vincere tutte e due come perdere tutte e due. L’ha vinta la Fiorentina con carattere ed insistenza sui propri principi e lo si è visto con l’esultanza di Italiano a fine partita. Una Fiorentina che ancora non ha il miglior Nzola ma sta incominciando ad annusare il vero Beltran e questo è importante. Bonaventura poi, è un giocatore di classe che magari non sono arrivati al massimo della considerazione ma hanno grandissime capacità e con il tempo migliorano; è un gusto vederlo in campo. La mediana della Fiorentina è stata quella più pesante con Duncan e Mandragora; Arthur fuori ma fa parte della possibilità di variare di Italiano. Nico Gonzalez spremuto ma si è sentito nella partita con quella sponda per il primo gol di Bonaventura.

La Fiorentina ha fatto qualche errore difensivo ma ha riabbracciato Martinez Quarta: il Chino non ha ancora fatto vedere tutto il suo potenziale ma con l’infortunio di Mina e, con tutto il bene per Ranieri perchè comunque un bel prospetto, è lui il titolare a fianco a Milenkovic e deve prendere continuità dando sicurezza.”

