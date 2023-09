Il Giudice Sportivo punisce la Fiorentina: ammenda di 5 mila euro per i cori dei tifosi contro Gasperini

“Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”. Questa la decisione presa dal Giudice Sportivo e comunicata col documento pubblicato poco fa riguardante ammende e squalifiche relative al quarto turno di campionato. La Fiorentina viene quindi punita per il comportamento dei propri tifosi, ritenuti colpevoli di aver insultato e schernito per larga parte della gara il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.