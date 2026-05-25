"Tanti errori anche con Vanoli, il gruppo non ha mai dato l'impressione di seguirlo fino in fondo"

Nel suo pagellone finale sulla Serie A, Stefano Borghi assegna un pesante 4.5 ai viola e critica duramente squadra, gestione tecnica e rendimento stagionale.

Nel tradizionale bilancio di fine stagione dedicato alla Serie A, il giornalista Stefano Borghi ha espresso un giudizio estremamente severo sul campionato disputato dalla Fiorentina. Nel suo personale “pagellone”, la formazione viola riceve infatti una bocciatura netta, accompagnata da parole molto dure sull’andamento dell’annata.

Secondo Borghi, la squadra toscana è riuscita a evitare guai peggiori soltanto nelle ultime giornate, senza però mai dare reali garanzie nel corso della stagione. Il voto assegnato è un 4.5, motivato da una lunga serie di problemi emersi sia sul piano tecnico che gestionale.

“Un'altra squadra che si è salvata senza patimenti finali è la Fiorentina, ma non arrivo neanche al 5. Una stagione da 4.5, dove son successe tante cose che hanno anche destabilizzato la direzione del club, ma tutto quello che si poteva sbagliare è stato sbagliato, e ci sono stati tanti errori anche sotto la gestione Vanoli”.

“Il gruppo della Fiorentina non ha mai dato l'impressione di seguire il proprio allenatore fino in fondo, ha guardato il baratro fino in fondo e solo all'ultimo si è trascinato fino alla fine, con la vampatissima della vittoria di Torino: capisco benissimo il disappunto estremo della piazza”.