Borghi esalta la Fiorentina: “Messo sotto il Napoli con ferocia e intensità. Scelte di Italiano d’avanguardia”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista Dazn, ha parlato del grande successo della Fiorentina di ieri ai danni del Napoli nel podcast settimanale del suo canale YouTube. Queste le sue parole:

“Grande partita della Fiorentina al Maradona. Bellissima, bellissima, coraggiosa, in salute, d’avanguardia con le scelte di Italiano come Arthur su Lobotka e Quarta che attacca come un cavaliere fiammeggiante. Fiorentina che non ha rinunciato neanche ad attaccare alla fine con il gol del 3-1 dove potevano buttare la palla in tribuna. La Fiorentina però concede anche e si prende dei rischi giocando in questo modo ed il Napoli poteva ribaltarla dopo il pasticcio di Parisi e l’errore di Kayode che comunque sta facendo cose straordinarie. L’anno scorso la Fiorentina perde la finale di Conference League con un gol al 90′ ma se hai questo tipo di crescita e se ci arrivi alle finali, se sei terza in campionato e vai a vincere al Maradona è perchè l’allenatore ti ha instaurato questo tipo di mentalità.”

