Spettacolare Fiorentina, battuto il Lech Poznan 4-1 e risultato prezioso in vista del ritorno

Al 4’ Gonzalez va al tiro dalla distanza ma si stampa sul palo, il portiere prende il pallone con la schiena e poi non lo ritrova, zampata vincente di Cabral ed 1-0 Fiorentina. Al 20’ Brekalo colpisce il palo. Al 20’ Velde acciuffa il pareggio. Al 41’ Biraghi mette dentro per Nico Gonzalez che di testa firma il 2-1. Al 47’ clamorosa opportunità per la Fiorentina, Brekalo per Milenkovic che appoggia per Cabral che scivola e prende male il pallone.

Al 58’ la Fiorentina cala il tris con Bonaventura ed il suo tiro dalla distanza. Al 63’ Ikoné strappa il pallone e segna il 4-0 per la Fiorentina con un colpo da biliardo. Al 71’ ci prova ancora a Ikone, il portiere della squadra polacca blocca il pallone senza problemi. Al 79’ Castrovilli mette dentro per Ranieri che non riesce a sorprendere il portiere avversario. Lech Poznan-Fiorentina finisce 1-4.

