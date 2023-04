Van Den Brom: “Alla Fiorentina manca Amrabat? Anche a noi manca Salamon. Ci scottava la palla”

Il tecnico del Lech Poznan, Van Den Brom, ha parlato alla vigilia della partita contro la Fiorentina dalla sala stampa dello stadio Franchi, queste le sue parole:

“La Fiorentina senza Ikonè, Amrabat e Brekalo? Quando si gioca in Europa ha una certa influenza rinunciare a dei giocatori ma va detto che anche noi dobbiamo rinunciare a dei giocatori, anche noi non abbiamo più Salamon anche se per fortuna non abbiamo più altri infortunati. Noi la settimana non abbiamo giocato come avremmo dovuto a prescindere dalle assenze

Cosa ci è mancato? La qualità della Fiorentina non la possiamo negare, hanno segnato subito, hanno sfruttato tutte le occasioni, dobbiamo migliorare in difesa. La palla scottava tra i piedi, chiaramente il risultato conta ma conta anche il modo come abbiamo giocato in difesa, possiamo fare meglio, credo che dobbiamo venire qui a testa alta per far vedere quello che siamo in grado di fare a prescindere dal risultato

La reazione in campionato potrebbe essere utile per domani? Io credo sempre nella mia squadra, abbiamo avuto delle difficoltà nell’ultima partita contro il Legia, siamo andati sotto ma poi abbiamo recuperato lo svantaggio, è stata un’ottima reazione da parte della squadra, è un incentivo a fare bene domani

Giocheranno le riserve dato il risultato dell’andata? Ho sempre cercato di puntare sui migliori, erano pronti per giovedi, erano pronti per domenica e saranno pronti per domani

ZURKOWSKI, IL FLOP CONTINUA