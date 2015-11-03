Notizie John Van Den Brom Fiorentina

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Van Den Brom: "Alla Fiorentina manca Amrabat? Anche a noi manca Salamon. Ci scottava la palla"

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Allenatore Lech Poznan: "Non è vero che siamo difensivi. La Fiorentina fa calcio difensivo all'italiana"

12 aprile 2023 14:02

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