Zurkowski a Firenze non voleva quasi allenarsi ma il suo flop continua a La Spezia, di nuovo stop

Zurkowski a Firenze proprio non ci voleva stare, voleva andare via in estate e poi non ha preso bene la sua permanenza in maglia viola. A gennaio è arrivata la cessione a titolo definitivo allo Spezia ma le cose non sono affatto migliorate, tutt’altro, dato che il dato recita di una sola partita giocata da titolare con la maglia dei liguri da gennaio in poi, proprio a Firenze contro la Fiorentina, per il resto solo panchina e problemi fisici. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il tecnico Semplici proverà oggi pomeriggio a testare la condizione fisica di Szymon Zurkowski, senza però voler forzare i tempi. Il polacco ha risentito un leggero stiramento agli adduttori che necessita di assoluta cautela. La speranza è quella di averlo almeno in panchina. Insomma, il flop continua.

