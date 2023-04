PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ DEVASTANTE, BREKALO DETERMINANTE. IKONÈ SEGNA UN GRANDE GOL

Terracciano 6 Può pochissimo sul gol subito, il tiro è forte e schizza. Il resto della gara è ordinaria amministrazione

Dodò 6,5 Attacca con velocità quando ne ha la possibilità. In difesa è coraggioso e compie alcuni interventi importanti dove non sbaglia mai la posizione

Milenkovic 7 Non sbaglia praticamente nulla, rischia qualcosa nel primo tempo dove è bravissimo a sbilanciare il suo avversario senza commettere fallo. Per il resto della gara non fa praticamente toccare palla al capocannoniere della Conference League giocando sempre di anticipo

Ranieri 7 Bravo e veloce nelle scelte con i piedi, puntuale in marcatura. Si propone anche in fase offensiva con alcuni inserimenti interessati

Biraghi 6,5 Assist per Nico Gonzalez, non soffre quasi mai in difesa, in attacco quando attacca crea pericoli e buone trame

Amrabat 6,5 Battaglia nel mezzo nel tentativo di recuperare più palloni possibili, in fase di impostazione sbaglia qualcosina ma sappiamo che non è il suo forte.

Mandragora 6,5 Da una sua grande copertura+recupero fa partire l’azione che porta al gol di Bonaventura. Ordinato e preciso in mezzo alla manovra viola

Bonaventura 6,5 Un grande gol in una partita in cui non è brillantissimo come al solito, spesso perde alcuni tempi di gioco quando ha la palla tra i piedi. La rabbia e la determinazione con cui scaraventa la palla in porta ci consegna un giocatore più pratico che bello in Polonia

Brekalo 7 Non segna segna nè fa assist ma determina alla grande soprattutto per il terzo gol dove taglia palla al piede imprendibile per i difensori, servendo la palla a Ikonè da cui poi arriva il tiro di Bonaventura. Questa gara ci consegna un giocatore di livello che prende iniziativa e che ha una tecnica invidiabile. La sua velocità mette in difficoltà gli avversari

Nico Gonzalez 7,5 Primo tempo semplicemente fantastico. Con una grande giocata sfiora il gol, prende il palo ma poi ci pensa Cabral a segnare. Ogni volta che parte palla al piede supera sistematicamente l’avversario creando un pericolo dopo l’altro. Segna il secondo gol con uno stacco di testa da attaccante vero

Cabral 6,5 Segna un gol alla Pippo Inzaghi, di fiuto e attenzione. Sbaglia un gol alla fine del primo tempo ma è punto di riferimento per il gioco

Ikonè 7 Un gol meraviglioso del francese che parte da centrocampo e salta prima un avversario e poi con una finta di corpo ne salta altri mettendo poi la palla all’angolino

