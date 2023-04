Salamon del Lech Poznan positivo al doping ma potrà giocare contro la Fiorentina

Vi ricordate di Bartosz Salamon? L’ex difensore di Brescia, Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliar, Frosinone e SPAL è tornato a Lech Poznan nel 2021 e sarà avversario della Fiorentina nel prossimo turno di Conference League. In giornata è però emersa la positività del giocatore polacco al clortalidone, farmaco utilizzato per trattare l’ipertensione, dopo un controllo effettuato dopo il match contro il Djurgardens nel turno precedente. Al momento, però, il Lech Poznan non ha sospeso il giocatore sostenendo che questa sostanza non abbia portato nessun beneficio nelle prestazioni del classe ’91.

Ecco il comunicato del club in merito al “campione A” del test antidoping effettuato a Bartosz Salamon: “Il giocatore ha il pieno appoggio del Club e faremo di tutto per chiarire la questione a nome di Bartosz, della cui innocenza siamo tutti convinti.”

Il giocatore, quindi non è stato sospeso, fino a quando la questione non sarà completamente risolta e, pertanto, sarà regolarmente in campo per l’andata dei quarti di finale d’andata contro la Fiorentina in programma il prossimo 13 aprile.

