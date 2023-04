Van den Brom ammette: “Fiorentina troppo superiore a noi. Non siamo riusciti a frenarla”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lech Poznan, John Van den Brom, ha così parlato dopo la sconfitta subita per 4-1 in casa contro la Fiorentina: “Ci aspettavamo tanto da questa partita e adesso questo ko in casa nei quarti di finale. Sarà molto difficile vincere a Firenze ed arrivare in semifinale. Ringrazio molto i nostri tifosi per l’aiuto che ci hanno dato. Quando si gioca i quarti di finale di una competizione si deve mostrare il massimo delle proprie qualità. Questo avversario ha giocato così bene, non ci sono scuse ma sono soddisfatto ciò che ha mostrato la mia squadra. Erano troppo superiori per noi, non sono riusciti a frenare la Fiorentina”.