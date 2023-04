Pradè: “Padroni del proprio destino. Abbiamo sempre giocato bene, ma i risultati portano consapevolezza”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, il direttore sportivo, Daniele Pradè, ha così parlato dopo la bella vittoria per 4-1 in casa del Lech Poznan nel quarto d’andata di Conference League: “Lo stadio era pieno e il tifo è stato caldo, ma siamo stati bravi a prenderli subito. Complimenti a tutti. Abbiamo vinto il primo round, ma piedi per terra. Il gruppo è solido e coeso. La testa va subito a lunedì, ma queste partite di fila danno la consapevolezza di essere padroni del proprio destino”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo sempre giocato bene, ma con i risultati è arrivata anche la consapevolezza. Potevamo anche segnare di più. Quando ripartiamo possiamo fare sempre male. Siamo una squadra che gioca a calcio e dobbiamo continuare così. Brekalo si è inserito bene e Cabral ha iniziato a segnare. Abbiamo sentito Commisso che ha parlato alla squadra e si è congratulato con tutti. Abbiamo festeggiato perché qui non avevano mai perso, era veramente tosta”.