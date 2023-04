Pereira amaro: “Non abbiamo giocato la nostra gara, abbiamo portato troppo rispetto alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club polacco, il difensore del Lech Poznan,Joel Pereira, ha così commentato il ko per 4-1 subito per mano della Fiorentina: “Non abbiamo giocato la nostra partita. Ci siamo avvicinati alla Fiorentina con troppo rispetto. Questa è una squadra che lo merita, ma non fino a quel punto. Nel primo tempo abbiamo risposto bene al gol subito, per noi sono stati 10-15 minuti buoni. Dopo l’intervallo sono arrivati ​​il ​​terzo e il quarto gol per gli avversari, dopo i quali non ci siamo ripresi”.