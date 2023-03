Jole Pereira, terzino destro del Lech Poznan, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla prossima sfida di Conference League contro la Fiorentina: “La Fiorentina ha giocatori fantastici ed è un’ottima squadra. Ci piaceranno sicuramente queste partite. Certo, lotteremo fino alla fine, perché come ogni squadra abbiamo la possibilità di vincere. Tuttavia, avrei preferito giocare l’andata in trasferta e la seconda in casa. Ma queste sono due partite e stiamo ancora seguendo i nostri sogni”.