Corriere Fiorentino: “Fiorentina andata oltre a quanto richiesto da Italiano, difficile immaginare una sera più bella”

Garrisce (anche) al vento di Poznan il labaro viola. Cantano i 500 arrivati fin là, e gode una città intera per una squadra che non sembra conoscere limiti e adesso viaggia spedita verso la semifinale di Conference. L’1-4 di ieri infatti è qualcosa di molto simile ad un’ipoteca, e i valori visti in campo lasciano oggettivamente poco spazio alla cautela. Altroché «creare i presupposti giusti per il ritorno insomma», come chiedeva Italiano. I suoi sono andati oltre, dimostrando che quello con lo Spezia non è stato che un piccolo inciampo nel mezzo di una corsa esaltante.

A proposito, rispetto al pareggio di sabato, il mister ha presentato una Fiorentina (quasi) identica. Certo, l’ha fatto nel modo più sorprendente. Nessuno infatti si sarebbe aspettato Ranieri (e non Igor) in coppia con Milenkovic. E poi l’attacco, con Nico Gonzalez di nuovo titolare ma (soprattutto) Brekalo per la prima volta dal primo minuto.

Difficile, immaginare una serata più bella. L’ennesima, in una stagione che sta proiettando la Fiorentina (giovedì comunque ci sarà da giocare il ritorno) verso qualcosa che fa venire le vertigini al solo pensiero. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

