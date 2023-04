Intervenuto in mixed zone ai microfoni della Fiorentina, il centravanti viola, Arthur Cabral, ha così parlato dopo il successo per 4-1 contro il Lech Poznan: “Tutte le partite sono importanti. Ho creduto in quella mezza palla da vero centravanti, sono stato fortunato perché il portiere non l’ha vista ma ci ho creduto fortemente”.

Infine, sul ripiegamento in difesa: “So che abbiamo san Pietro, però se c’è la possibilità di aiutarlo, abbiamo il dovere di farlo”.