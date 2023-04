Invasione dei tifosi del Lech a Firenze? Il Questore: “Accolto l’allarme di Nardella. Ma sono fiducioso”

Intervenuto ai microfoni di Italpress, Maurizio Auriemma, questore di Firenze, ha parlato della gara che si terrà a Firenze giovedì 20 aprile fra Fiorentina e Lech Poznan. Un match considerato a rischio per quanto riguarda l’ordine pubblico: “Noi abbiamo la dovuta attenzione ad un fenomeno calcistico che interessa l’Italia negli ultimi tempi. Stiamo monitorando i siti non solo nazionali ma anche internazionali, guardiamo con interesse anche la trasferta dei cittadini fiorentini che si stanno portando in Polonia in queste ore in vista della partita di domani. Vediamo come andrà la gara proprio di domani, abbiamo raccolto il segnale d’allarme del sindaco Nardella che ha rappresentato una legittima preoccupazione quando arrivano a Firenze persone da altri paesi. Sono molto fiducioso sulle prospettive in tema di Ordine pubblico ma questo non significa che non stiamo seguendo con la dovuta attenzione tutte le informazioni che arrivano. Ci prepariamo a questo evento del 20 aprile con la dovuta attenzione e professionalità”.