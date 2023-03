20 Aprile Lech Poznan, 23 Monza, 26 Cremonese. Problema calendario per la Fiorentina, ci sarà rinvio?

Con la Fiorentina ai quarti di finale di Conference League si riempie il calendario delle partite in programma nel mese di Aprile per la squadra viola che, non dimentichiamolo, deve anche giocare la doppia semifinale contro la Cremonese. A partire dal 1 di aprile, giorno di Inter-Fiorentina ed a finire con Fiorentina-Sampdoria, in programma il 30 dello stesso mese a Firenze, la squadra di Italiano avrà da giocare in 30 giorni ben 9 partite tra campionato, coppa Italia e Conference League.

Ma il problema si pone per quelle che sono in programma dal 20 al 26 Aprile, dove la Fiorentina giocherà in 6 giorni ben 3 partite. Qualcosa ai limiti della possibilità. Il 20 è previsto il ritorno a Firenze contro il Lech Poznan di Conference League. Domenica 23 è prevista la gara di campionato contro il Monza e il 26 è in programma Fiorentina-Cremonese, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Praticamente 3 partite in 6 giorni.

Resta da capire se qualche impegno potrebbe essere spostato, il riferimento è alla gara di campionato contro il Monza oppure alla gara di Coppa Italia contro la Cremonese che magari, diritti tv permettendo, potrebbe essere spostata almeno di un giorno, e dunque magari giovedi 27. Dovrà essere brava la Fiorentina a far notare questo calendario nelle sedi opportuna con la speranza che ci si accorga di questo triplice impegno in appena 6 giorni, qualcosa di mai visto fino ad ora non solo per la Fiorentina ma per tutte le squadre italiane.

