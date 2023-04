Dal centro sportivo: sorride Italiano, gruppo al completo. Stamani rifinitura poi partenza per Poznan

Stamani la Fiorentina ha svolto la rifinitura al centro sportivo “Davide Astori” prima della partenza per la Polonia, dove domani affronterà il Lech Poznan per il match valido per la Conference League. Sorride Italiano, gruppo al completo per un’importantissima partita. Kayode unico aggregato dalla Primavera.

