Rissa notturna tra i tifosi del Lech Poznan e i buttafuori dello Yab. Volate transenne

Come scrive l’edizione online di Repubblica Firenze, la prima notte a Firenze per i duemila tifosi polacchi del Lech Poznan non è passata tranquilla: ieri sera in via Sassetti, in pieno centro davanti alla storia discoteca Yab, c’è stato uno scontro tra alcuni supporters del Lech e i buttafuori del locale.

Una breve colluttazione in cui sono volate transenne e in cui i bodyguard hanno respinto il tentativo di ingresso nella discoteca. Momenti di panico che però sono stati risolti velocemente: anche Palazzo Vecchio ha espresso in mattinata solidarietà ai buttafuori che si sono difesi.

L’allerta comunque andrà avanti per tutta la giornata di oggi. Dalle 9 di stamani è scattato il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche «e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro o lattine » nel perimetro Unesco, ma anche in piazza Indipendenza, via Nazionale e all’esterno dello stadio. Saranno rafforzate le misure di sicurezza e anche l’arrivo allo stadio sarà condensato: i tifosi polacchi saranno infatti raccolti in Piazza Indipendenza e poi scortati verso il Franchi per evitare potenziali contatti nel tragitto con i supporters viola.

Sempre allo stadio è stato vietato il possesso di bombolette spray. Per alcuni episodi di violenza va però anche detto che il resto dei polacchi sta girando fin dalle prime ore della mattinata per Firenze con grande rispetto.

