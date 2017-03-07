Kownacki: "L'interesse della Fiorentina di dà forza per fare bene"

Intervistato a Super Express, Dawid Kownacki, punta polacca del ’97, avvicinata da Pantaleo Corvino nell'ultima sessione di mercato, ha parlato del futuro: "Fiorentina e Rennes? Sicuramente mi dà for...

Intervistato a Super Express, Dawid Kownacki, punta polacca del ’97, avvicinata da Pantaleo Corvino nell'ultima sessione di mercato, ha parlato del futuro: "Fiorentina e Rennes? Sicuramente mi dà forza il fatto di sentire che queste squadre sono interessate a me, ma preferisco non guardare troppo in avanti, mi interessa il presente ed il lavoro duro. Se giocherò bene con il Lech Poznan, arriveranno anche le offerte. Ho ancora un anno e mezzo di contratto e sono felice qui, poi vedremo quello che succederà più avanti… “. Kownacki, dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi, sta sorprendendo a suon di prestazioni e gol dall’arrivo in panchina di Bjelica".