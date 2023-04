La Fiorentina oggi torna ad allenarsi dopo il giorno libero concesso post vittoria a Poznan

In certi momenti una giornata di riposo completo può essere più utile di una seduta di allenamento. È quello che deve aver pensato Vincenzo Italiano subito dopo la gara di Poznan quando ha comunicato ai suoi calciatori che il giorno successivo sarebbero stati liberi, annullando la seduta che era in programma nel pomeriggio. Ieri dunque il centro sportivo è rimasto vuoto. La comitiva viola è atterrata a Peretola alle 3 di notte poi i calciatori sono rientrati nelle proprie abitazioni. Complice il giorno in più per preparare la sfida all’Atalanta (in programma lunedì sera al Franchi) Italiano ha deciso di premiare così la squadra.

Appuntamento dunque a stamani, quando si comincerà a lavorare per affrontare nel migliore dei modi Gasperini. Fare presto e bene a preparare le partite. La Fiorentina si è ormai abituata. Due sessioni sul campo, una davanti al video. E via andare. Sarà così anche stavolta. Oggi si valuteranno le condizioni di chi ha giocato a Poznan. Nella giornata di ieri sono state confermate le buone notizie su Nico Gonzalez, uscito per giramenti di testa in seguito ad un colpo rimediato nel primo tempo. L’argentino sta bene e sarà convocabile. A disposizione tornerà anche Quarta, reduce dalla squalifica europea. Uno di quelli destinati a giocare dal 1’. Come Igor, Barak e quelli un po’ più freschi dopo la battaglia polacca. Lo scrive La Nazione.

