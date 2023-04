Bucciantini: “Nico decisivo anche al 60%, è il Leao della Fiorentina. Mandragora era pieno delle plusvalenze”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha analizzato il momento in casa Fiorentina dopo la grande vittoria contro il Lech Poznan, queste le se parole a Radio Bruno

“In serie A la Fiorentina trova degli inciampi tattici, il modo di giocare in Europa c’è più voglia di giocare e permette alla Fiorentina di implodere con il recupero palla alto, con gli spazi. La squadra già dal preliminare di agosto ha giocato cosi. Si quasi in finale di Coppa Italia contro la Cremonese che negli ultimi 2 mesi ha vinto 5 partite, adesso c’è l’Atalanta che già tolto un posto nel campionato italiano, ci sta di essere messi sotto lunedi contro l’Atalanta perchè sono una squadra forte

Nzola è un giocatore a cui manca una misura, quando sta bene è un giocatore enorme, è molto forte fisicamente, sa concludere e sa giocare con addosso il difensore. Quando va male sparisce come è avvenuto lo scorso anno. Ci starebbe bene alla Fiorentina certo, ma sono contento di Cabral. Lui adesso è reattivo, è sempre in movimento e quando non sei in movimento non la vedi mai la palla quando giochi a calcio. Per tanti mesi non vinceva i duelli, non riusciva ad essere preoccupante per le difese avversarie. Jovic quando entra in contatto con il pallone a me continua ad aprire il cuore, magari farà il gol della vittoria in Coppa Italia e in Conference. Io non mollo nessuno, tutti si sono tirati fuori dalle critiche nel momento peggiore della stagione.

Dodò ma che giocatore è? Sta unendo qualità e quantità. Brekalo può darsi sia perfetto per il 4-3-3 di Italiano, si infila dentro con e senza palla, ha molta verticabilità, affretta in qualche modo la fine dell’azione, se sei un giocatore lucido negli ultimi venti metri ti diverti in questa squadra, è un qualcuno in più nella batterie dagli esterni. Ci manca un esterno che va sui 10 gol, i nostri devono fare più gol ma sulle prestazioni io sono contento. Ikonè fa un gran lavoro, Nico Gonzalez lo abbiamo chiamato, è un giocatore che deve e che può essere una minaccia per tutte le difese, è il nostro Leao, il nostro Kvara, sa fare tutto e può andare ovunque. Anche lui ha dei margini. I gol possono arrivare sia da lui che da Brekalo

Quello di Commisso non fu intervento pacifico per difendere la squadra, la difendeva perchè in quel momento c’era anche un problema con i tifosi ma i tifosi poi analizzano la cronaca e i risultati erano li. La Fiorentina è una squadra, segue l’allenatore che è stato ingiustamente definito schematico, ci sta facendo diventare protagonista con una qualità che nemmeno sapevamo di avere. A Firenze funziona una squadra marchio, riconoscibile nel calcio, è sempre stata cosi, l’ultima è stata quella di Montella. Anche la Fiorentina di Corvino e Prandelli è stata un marchio

Io non ho mai visto polemica tra i giocatori in campo, vedete cosa accade nelle altre squadre che sbracciano e si mandano a quel paese. Alla Fiorentina tutto questo non è accaduto nemmeno quando le cose andavano male, su questo bisogna dare atto anche al capitano Biraghi che sa tenere insieme questa squadra

Non penso che la finale sia Fiorentina-Gent ma mi piacerebbe come finale perchè la Fiorentina giocherebbe. Per tanti mesi non avevamo giocatori decisivi, Nico non c’era e Nico è decisivo anche quando è al 60%, per il suo modo di portare la palla contro la difesa avversaria, l’altro giocatore è Mandragora, è un giocatore inserito e con le conoscenza con le idee di Italiano, è cresciuto in personalità anche perchè adesso finalmente tocca a lui, era pieno di complimenti, prestiti e plusvalenze. La sua crescita dà tanto equilibrio alla Fiorentina. Anche Dodò e altri sono cresciuti ma questi due giocatori secondo me sono più decisivi di altri

