Van Den Brom: “Bellissimo vedere che la Fiorentina si è innervosita. Faccio i complimenti all’arbitro”

Il tecnico del Lech Poznan, Van Den Brom, ha parlato e commentato l’eliminazione della sua squadra contro la Fiorentina. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Abbiamo fatto una partita entusiasmante per tutti, alla squadra avevo detto di crederci. Oggi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, contro un avversario come la Fiorentina che è una buona squadra con tifosi straordinari. Abbiamo pressato molto e ci abbiamo creduto tanto. All’inizio abbiamo avuto tutto sotto controllo, avevo detto ai ragazzi che non avevamo nulla da perdere.

Bellissimo vedere che la Fiorentina sia innervosita, hanno dovuto mettere in campo giocatori che non avrebbero dovuto giocare. Fiero e orgogliosi di quello che abbiamo fatti. Grandi complimenti alla mia squadra. Sapevamo che se avessimo pressato per bene avremmo messo in difficoltà la Fiorentina che poi doveva giocare solo lungo. Importante fare il primo gol per poter fare il nostro calcio

La Fiorentina va in semifinale e noi siamo fuori, non posso parlare dell’arbitro. Lui è stato pronto per dirigere una partita come questa, faccio i complimenti all’arbitro, ha fatto qualche errore come li fanno tutti. Spero che la Fiorentina possa vincere la Conference a questo punto”

