Italiano: “Franchi da brividi, hanno fatto gol loro. Ci siamo complicati la vita da soli ma obiettivo raggiunto”

Vincenzo Italiano ha parlato dopo la qualificazione in semifinale della Fiorentina, queste le sue parole in sala stampa:

“Importante in questo momento non pensare all’andamento della partita, pensiamo solo all’essere arrivati in semifinale, quando ci avviciniamo ai record cadiamo, forse porta male. Come contro il Braga, non siamo morti e abbiamo fatto gol per riuscire a qualificarci. Ci siamo complicati da soli la vita, reazione da squadra vera, abbiamo carattere, era il nostro obiettivo la qualificazione e siamo contenti

La partita non mi è dispiaciuta, arrivi da un 4-1, volevamo controllarla, ad ogni tiro prendevamo gol, potevamo avere un rigore e anche un rosso per loro ci poteva stare. Ho un brivido per quello che ha fatto il Franchi, i due gol li hanno spinti dentro anche i tifosi

Non esistono partite facili, i giocatori si trasformano da una partita all’altra, ero convinto ci potessero essere insidie ma non pensavo cosi. Sapevo che nulla era scritto e avevo messo in guardia i ragazzi. Qualche tifoso non è stato lucido, dopo il gol ho voluto chiarire con un signore che da 2 anni fa sempre le stesse critiche. A volte gli avversari non sono solo in campo

Chi è subentrato lo ha fatto come piace a me, sono felice per i gol di due ragazzi che hanno sofferto, avere i giocatori in fiducia ci può dare una grande mano da qui alla fine. Bonaventura ha sentito uno spasmo all’adduttore, speriamo sia solo questo e niente di più, perderlo mi darebbe grande fastidio, speriamo di riavere a disposizione Brekalo, Ikonè ed Amrabat. Sapevo che qualcuno era affaticato ma non potevo cambiare tutti

Lech Poznan avversario più difficile per come si era messa la gara, noi siamo stati bravi all’andata, fino ad ora in Conference è l’avversario che ci ha messo più in difficoltà”

