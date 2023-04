PAGELLE FIORENTINA, LA RISOLVE SOTTIL. JOVIC INADEGUATO. CASTROVILLI PERFETTO, MALE BARAK

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina scesi in campo contro il Lech Poznan

Terracciano 6 Non può nulla sui gol subiti. Può far meglio nelle uscite

Venuti 5,5 Rinvia centrale e serve l’assist per il vantaggio del Lech Poznan. Poi non sbaglia più nulla ed è abbastanza ordinato nelle giocate. Da una sua giocata nasce la punizione che porta al gol di Sottil

Milenkovic 6 Nel primo tempo lotta con arguzia prendendo bene le misure con i suoi diretti avversari, l’arbitro lo punisce con il giallo che lo farà saltare la prossima partita. Il fallo non c’era, il serbo era intervenuto sul pallone. Esce dal campo proprio per quel giallo, inutile correre inutili rischi

Igor 5,5 Parte benissimo la sua gara con un bell’intervento al minuto 6 sull’esterno del Lech Poznan involato solo sulla fascia, si ripete poco più avanti. Nel secondo tempo è colpevole nella marcatura che porta il punteggio sullo 0-3

Biraghi 5,5 Perde spesso la marcatura, soffre quando viene puntato ed è spesso in ritardo. Viene ammonito anche lui per proteste e poi rischia in altre due circostanze di ricevere la doppia ammonizione. Esce anche lui dal campo per questa ragione

Mandragora 5,5 Ha diverse lacune in fase di impostazione, cerca di dare ordine alla squadra ma ci riesce poco, fa confusione

Bonaventura 6,5 Compie alcune giocate di assoluta qualità e fa godere il pubblico che guarda. Veloce e rapido palla al piede, raramente sbaglia una scelta

Barak 5,5 Sempre troppo lento nella giocata quando si trova nei pressi dell’area di rigore. Più bravo quando gli arriva la palla in ripartenza dove il ceco non sbaglia mai tempi e scelta. Pessimo in marcatura in occasione dello 0-3 del Lech. Si fa perdonare dando il via all’azione del gol di Castrovilli

Nico Gonzalez 6,5 Si procura un rigore che non viene assegnato, poi quasi sparisce, evanescente nelle giocate, si limita al compitino. Ottimi alcuni recuperi in fase difensiva. Suo l’assist per Castrovilli

Sottil 7 Va via diverse volte al proprio marcatore, spesso abbattuto senza che l’arbitro prendesse nemmeno i dovuti provvedimenti. Mette un paio di palloni in mezzo che non vengono capitalizzati al massimo. Perfetto nella palla vagante in mezzo che piazza in porta

Jovic 4,5 Non mostra voglia, non mostra determinazione. Si muove poco, sbaglia tanto. Come quando Bonaventura gli dà una grande palla, il serbo è tutto solo davanti al portiere ma sbaglia clamorosamente

Quarta 6 Entra subito all’inizio del secondo tempo al posto di Milenkovic, non commette errori ma potrebbe guidare meglio la difesa in alcuni movimenti senza palla

Terzic 5 Entra a causa il rigore con anche se bisogna essere onesti, tocca prima la palla e poi l’avversario. Anche in occasione dello 0-3 perde il duello iniziale

Cabral 6 Entra in campo ma non ha quasi mai palloni giocabili, entra nell’azione del gol di Castrovilli

Castrovilli 7 Entra in un momento della partita non facile, lotta nel mezzo con alterne fortune. Poi segna il gol del 2-3 e va vicino al gol del 3-3. Determinante

