Barak rivela: “Società gentile con me. Non mi aspettavo il riscatto, lo sapevo da prima di Natale”

Antonin Barak ha parlato anche del riscatto della Fiorentina nella sua intervista a TMW è tornato sulla scelta della società viola di procedere al riscatto dal Verona già a gennaio:

“È stato molto bello. La società è stata gentile, mi hanno dimostrato tutti una grande fiducia. Non me l’aspettavo. Pradè me l’ha comunicato nel corso della cena di Natale a metà dicembre. Io li ho ringraziati perché ero molto contento. Poi è stato un grande passo avanti per ambientarmi e sentirmi parte di questo club”.

