Repubblica: “Non si può affrontare una partita con questo atteggiamento. A livello mentale troppi black out”

Va detto, c’è un po’ di imbarazzo nel commentare il passaggio di turno della Fiorentina. Di nuovo in semifinale in Europa otto anni dopo quella doppia sfida con il Siviglia. C’era Montella in panchina. È passata un’eternità. Un risultato importantissimo, un successo che tiene in piedi le ambizioni della squadra viola. Ma quello che è successo in campo non ci è piaciuto. Non si può affrontare una partita di Conference con questo atteggiamento. A livello mentale la squadra di Italiano ha avuto un po’ troppi black out e ha rimesso in corsa i modestissimi polacchi.

Difficile essere contenti, questa sconfitta apre scenari nuovi sulla tenuta della Fiorentina e sulla sua capacità di gestire le partite. Forse un po’ di stanchezza, chissà. O solo una giornata storta. O sfortuna, ci sta anche questo. Lo scrive Repubblica.

