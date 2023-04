Sarà Fiorentina-Basilea in semifinale. Andata a Firenze l’11 maggio, ritorno in Svizzera il 18 maggio

Sarà il Basilea l’avversario in semifinale di Conference League per la Fiorentina. La squadra svizzera ha vinto in rimonta in casa del Nizza per 1-2 dopo il pareggio dell’andata per 1-1. Il Basilea ha fatto il gil del pareggio al minuto 86 e poi ha segnato il gol qualificazione nei tempi supplementari. La squadra viola invece ha conquistato la qualificazione grazie ad un complessivo di 6-3 contro i polacchi del Lech Poznan. Tra Fiorentina e Basilea la gara di andata si giocherà l’11 maggio a Firenze, il ritorno in Svizzera il 18 maggio.

