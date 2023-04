Il Lech avverte la Fiorentina: “Pronti a fare il Poznan. Facciamo vedere all’ Europa di cosa siamo orgogliosi”

Il Lech Poznan sta studiando un grande spettacolo sugli spalti per spingere la propria squadra contro la Fiorentina. Lo stadio dei polacchi sarà sold out, riempito dai caldissimi tifosi che – come comunicato dallo stesso club sui social – dal 19esimo minuto e 22 secondi della partita si diletteranno anche nel “fare il Poznan”, una pratica che ha preso piede anche in Inghilterra per cui tutti i tifosi si mettono di schiena con le mani attorno al collo del vicino e cominciano a saltare cantando a squarciagola. Di seguito il tweet del club polacco: “Durante la partita tra Lech Poznań e ACF Fiorentina, al 19° e 22° secondi TUTTO LO STADIO FA POZNAŃ. Dimostriamo all’Europa di cosa siamo orgogliosi!Dimostriamo all’Europa di cosa siamo orgogliosi!”.