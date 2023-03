Non si può giocare dopo 48h, verrà anticipata la gara con il Lech o posticipata quella con la Cremonese

A voce bassa e per diplomazia servendosi dell’alfabeto muto, cioè rimanendo in silenzio, la Fiorentina ha accolto con soddisfazione l’incrocio con il Lech Poznan, terzo nel campionato polacco e molto meno temibile delle altre squadre parcheggiate nei quarti di Conference League all’interno dell’urna di Nyon. Fra queste il Nizza – che la Fiorentina potrebbe trovare in semifinale se dovesse superare il turno –, l’AZ Alkmaar capace di schiantare la Lazio fuori dalla coppa e il West Ham, terz’ultimo nel suo Paese insieme al Bournemouth e il Leicester, ma pur sempre in Premier League. Quindi, respect e tanti ringraziamenti all’urna per aver evitato la gita in Inghilterra. Molto meno titolato e temuto è il Lech Poznan, famoso soprattutto per aver lanciato e poi consegnato al calcio mondiale un giovane Lewandowski. Ora con tutto il rispetto il Lech neanche è protagonista in un campionato laterale: e arrivato fin qui in Conference essendosi sbarazzato degli svedesi del Djurgardens agli ottavi di finale. Prima ancora, i polacchi avevano eliminato il Bodo/Glimt nello spareggio, avendo terminato il girone al secondo posto dopo il Villarreal. Sempre per ricostruire la storia internazionale in questa stagione, i polacchi erano partiti facendosi largo dopo un discreto tour in giro per l’Europa, e quasi oltre: prima la vittoria contro i georgiani della Dinamo Batumi, quindi i successi contro gli islandesi del Vikingur e i lussemburghesi del Dudelange. Niente di indimenticabile, dunque.

In panchina c’è il cinquantasettenne John Van Den Brom, che è stato un difensore in Olanda (ha giocato anche nell’Ajax) prima di fare l’allenatore: nel suo curriculum parecchi Paesi Bassi e una recente ’puntata’ in Arabia Saudita alla guida del Al-Taawoun. Il Lech gioca abitualmente con il modulo 4-2-3-1, ma l’assetto è solo un riferimento perché la difesa può variare anche a 3. L’età media è poco superiore ai 25 anni, la stella un poco più stagionata è lo svedese Mikael Ishak, centravanti di trent’anni che fin qui ha segnato un gol ogni due partite (10 reti in campionato, ma addirittura 19 considerando tutte le competizioni). Quand’era poco più che ventenne, Ishak transitò nel Parma per essere girato in prestito al Crotone in serie B (23 presenze, 4 reti). Insomma, da noi poco più di una meteora. Da tenere d’occhio anche Michal Skoras, 23 anni, che ha messo a segno 6 reti in campionato e 7 in Conference. Diamo un’occhiata alle date. La parentesi complicata è quella che va dal 13 al 25 aprile, periodo nel quale la Fiorentina dovrà giocare 5 partite. Il 13 la trasferta in Polonia (ore 21), poi il turno di campionato contro l’Atalanta al Franchi domenica 16 (manca l’orario ufficiale). Il 20 ecco il ritorno in casa con il Lech Poznan (ore 18.45), poi il 23 aprile la trasferta di Monza.

E poi ecco l’inghippo, due giorni dopo è in programma la Semifinale di ritorno contro la Cremonese (25 aprile). Giocare due partite a distanza di 48 ore non si può. Le possibilità sono un paio. La prima è che la Lega Serie A sposti la partita di coppa con la Cremonese al giorno successivo. La seconda è che la stessa Lega chieda all’Uefa di anticipare al mercoledì Fiorentina-Lech Poznan, in modo da poter anticipare al sabato la partita con il Monza e lasciare in calendario al martedì la Semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lo scrive La Nazione.

