Calvarese avvisa la Fiorentina: “Arbitro Peljto pignolo. Mi aspettavo designazione più importante”

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese, in diretta alla trasmissione 30esimo minuto, ha parlato dell’arbitro di Lech Poznan-Fiorentina, vale a dire il bosniaco Irfan Peljto. Questa l’analisi di Calvarese:

“Devo dire che per questa partita mi aspettavo in Polonia mi aspettavo qualcuno più di peso anche perchè la competizione entra nel vivo e la Fiorentina, facendo gli scongiuri, potrebbe arrivare fino in fondo. Arbitro Peljto è un pò troppo pignolo mentre al Var ci sarà lo svizzero San che è abituato a usare questo strumento e io credo che faranno bene. Con il Var cambia tutto come sappiamo e questo potrà servire davvero all’arbitro perchè non è abituato a usarlo nei propri campionati”

