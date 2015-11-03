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Notizie Peljto Fiorentina

Peljto arbitrerà Fiorentina-Maccabi Haifa. L'unico precedente è il 4 a 1 dello scorso anno in casa del Lech Poznan

12 marzo 2024 14:38

Calvarese avvisa la Fiorentina: "Arbitro Peljto pignolo. Mi aspettavo designazione più importante"

13 aprile 2023 11:44

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Sett. 11
Sett. 15