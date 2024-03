Peljto arbitrerà Fiorentina-Maccabi Haifa. L’unico precedente è il 4 a 1 dello scorso anno in casa del Lech Poznan

La UEFA ha fatto sapere la composizione della squadra arbitrale per la partita di giovedì (fischio d’inizio alle ore 18:45) tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa, confronto valevole per gli ottavi di finale di Conference League. Designato il fischietto bosniaco Irfan Peljto, che sarà assistito dai guardalinee suoi connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Bosniaco anche il quarto uomo, Milos Gigovic. Al VAR invece lo spagnolo Juan Martinez Munuera, Assistente VAR è il croato Ivan Bebek. Ecco la squadra arbitrale al completo, riportata da TMW.

Referee: Irfan Peljto (BIH)

Assistant referees: Senad Ibrisimbegović (BIH), Davor Beljo (BIH)

Fourth official: Miloš Gigovic (BIH)

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera (ESP)

Assistant Video Assistant Referee: Ivan Bebek (CRO)

Peljto e la Fiorentina si sono già incontrati in Conference League, in occasione dell’andata dei quarti di finale dello scorso anno contro il Lech Poznan. Il risultato fu positivo per la squadra viola, che vinse 4 a 1 in Polonia. In quel caso il direttore di gara non fece errori evidenti.

