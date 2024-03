Carnasciali: “Sottil ha giocato bene, ma la prossima partita? Deve trovare più continuità di prestazioni”

L’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando alcuni temi caldi in casa viola dopo il pareggio contro la Roma. Queste le sue parole:

Su Fiorentina-Roma: “La Fiorentina ha messo sotto una squadra che era in formissima aveva perso solo contro l’Inter nelle ultime. Ho visto una Fiorentina molto superiore alla Roma, ecco perché dispiace per il risultato. La prestazione c’è stata ed è stata molto buona, ma dopo serve continuità. Mi dà più noia vedere una prestazione come quella con la Roma e poi vedere altre partite in cui viene totalmente a mancare il gioco, quello mi fa arrabbiare molto.”

Sottil: “Sottil ha fatto una grandissima partita, ma poi la prossima? E quella dopo ancora? Questo è il suo grosso problema, i grandi giocatori si vedono nella continuità, se non c’è non diventa utile alla causa. Il calcio è fatto di questo, serve continuità di prestazioni, se fai alti e bassi o sparisci per diverse partite l’allenatore sa che non può fare affidamento su di te.”

Belotti: “Belotti ha risolto qualche problema lì davanti, non molti però. Se si fosse preso la responsabilità del rigore sarebbe stato il top, ma ha giocato molto bene. Ci mette sempre l’anima, si impegna, ma bisogna comunque ricordare che, attualmente, non è un nostro giocatore.”

Ranieri: “Ranieri è uno di quei giocatori che dà continuità alle prestazioni, mette l’anima, fa gol. Mi ha sorpreso molto, non pensavo fosse questo tipo di giocatore. Ma visto ciò, infatti, l’allenatore lo fa giocare praticamente sempre, c’è un motivo. Ha un rendimento molto alto, continuo e costante, aspetti che fanno poi la differenza nelle gerarchie e in campo.”

IKONÉ HA ESAURITO IL TEMPO A DISPOSIZIONE