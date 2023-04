Corriere dello Sport: “Arbitro disastroso, non lamentiamoci più dei nostri. Ne ha combinate di ogni”

E se non c’era la Fiorentina, non c’era nemmeno l’arbitro. Per cortesia, non lamentiamoci più dei nostri fischietti. Ieri la Uefa ha mandato a Firenze uno sloveno che ne ha combinate di tutti i colori. Un disastro autentico. Si chiama Rade Obrenovic, un nome che ha una certa assonanza con quello di Ovrebo, il fischietto diventato famoso fra i fiorentini per il gol regalato al Bayern, ottavi di finale della Champions 2010, con Klose in fuorigioco di un metro abbondante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

