Tutti in piedi per Italiano: “Azzecca tutte le scelte che fa, la Fiorentina ha pochi vuoti di potenza”

La Fiorentina vince e ipoteca la semifinale di Conference League contro il Lech Poznan. Il grande protagonista di questo trionfo viola è Vincenzo Italiano che questa mattina è stato celebrato dai quotidiani. Queste le sue pagelle:

La Repubblica gli dà 7,5: “Lancia come titolari a sorpresa Ranieri e Brekalo ma la Fiorentina approccia bene. Vantaggio dopo pochi minuti, pareggio incassato, nuovo gol con Gonzalez e ripresa di dominio totale chiuso con un poker. Quinta vittoria consecutiva in trasferta in Conference, qualificazione in tasca e il sogno prosegue”

La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7,5 e scrive: “Azzecca tutto, anche Ranieri. La sua Viola è un caterpillar”.

Stesso voto per Tuttosport, il commento: “Parte subito forte e il vero show è nella ripresa. Tanta gioia e un piede in semifinale”.

Gli assegna un 7,5 pure La Nazione che scrive: “La sua Fiorentina è una macchina chic e con pochissimi vuoti di potenza. E lui se la gode”.

Il Corriere dello Sport gli dà 8 in pagella: “La sua Fiorentina gioca a memoria e non conosce più ostacoli. Nona vittoria di fila in Conference, semifinale già agganciata con 90 minuti di anticipo”.

