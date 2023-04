Giornata di calcio europeo per la Fiorentina che scende in campo per il ritorno di quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan. Italiano deve fare a meno di Amrabat, Ikonè e Brekalo. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Gonzalez, Barak, Sottil, Jovic

IL RACCONTO DI SABATINI