Il Lech pareggia in campionato, Van Den Brom: “Stiamo ancora pensando al 4-1 contro la Fiorentina”

Il Lech Poznan si è fermata anche in campionato, pareggiando 2-2 contro il Legia Varsavia. Il suo allenatore, Van Den Brom, a fine partita ha ripensato e dato colpa alla Fiorentina, queste le sue parole: “Siamo entrati in campo questa sera pensando alla partita persa contro la Fiorentina, abbiamo avuto un risultato deludente e siamo rimasti delusi anche dalla nostra prestazione. Dopo aver perso 4-1 contro la Fiorentina, mi chiedevo se saremmo stati in grado di alzare la testa e stasera lo abbiamo fatto”

