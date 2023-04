Skoras: “Affrontare la Fiorentina ci dà stimoli. Siamo affamati, faremo vedere quanto valiamo”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del Lech Poznan, Michal Skoras, ha così parlato in vista della sfida di giovedì contro la Fiorentina: “Siamo carichi. Sfide come quella contro la Fiorentina, così come quella contro il Villareal, ci danno molti più stimoli. Siamo pronti per fare del nostro meglio. Abbiamo fatto molta strada nella Conference League, ma siamo ancora affamati di ulteriori successi in questa competizione. Anche giovedì andremo in campo e faremo vedere quanto valiamo”.